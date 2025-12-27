Malatya’da DEAŞ operasyonu: Yılbaşı öncesi eylem hazırlığı engellendi, 3 şüpheli tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonlarda, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen M.A., O.A.A. ve M.A. isimli şahıslar yakalandı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatlar doğrultusunda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YILBAŞI ÖNCESİ BOMBALI EYLEM HAZIRLIĞI

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre, şüphelilerin yılbaşı döneminde bombalı eylem gerçekleştirmeyi planladıkları, bu kapsamda hazırlık içerisinde oldukları belirlendi. Yürütülen istihbari çalışmalar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda derinleştirildi ve olası eylem hazırlık aşamasındayken engellendi.

DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi. Ele geçirilen materyallerin incelenmesine devam edildiği öğrenildi.