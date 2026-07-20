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Giriş Tarihi: 20.07.2026 18:51

Malatya’da dehşet anları: Freni boşaldı, 7 kişi yaralandı!

Malatya'da freni boşaldığı iddia edilen özel halk minibüsü zincirleme kazaya sebep oldu. Olayda 2’si çocuk olmak üzere 7 kişi yaralanırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
Malatya’da dehşet anları: Freni boşaldı, 7 kişi yaralandı!
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Kaza, Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi Yeni Bahar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, özel halk minibüsü, seyir halindeyken freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak önünde ilerleyen kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonet de önünde bulunan otomobile çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 2'si çocuk olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Malatya’da dehşet anları: Freni boşaldı, 7 kişi yaralandı!
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