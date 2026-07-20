Malatya’da dehşet anları: Freni boşaldı, 7 kişi yaralandı!

Kaza, Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi Yeni Bahar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, özel halk minibüsü, seyir halindeyken freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak önünde ilerleyen kamyonete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyonet de önünde bulunan otomobile çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 2'si çocuk olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.