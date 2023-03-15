Malatya’da depremin ardından sel etkili oldu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle su kanalı patladı. İlçe merkezi su bastı. Belediye ve AFAD ekipleri depremin ardından ilçe merkezinde kurulan çadırların etkilenmesi için iş makineleri ile su tahliyesi gerçekleştirdi.

Malatya genelinde bir süredir etkili olan sağanak yağış nedeniyle Doğanşehir ilçesinde su kanalı patladı. Sabah saatlerinde aşırı yağış nedeniyle kanalın patladığını anlatan Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt bölgede çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Başkan Zelyurt, "Akçadağ istikametine su taşıyan Sürgü barajında ana kanalda patlama sonucu ilçe merkezi ile Çukur Mahallelerimizi su bastı. Baskınlar sonra kanalın olduğu bölgeye gelerek patlayan yeri tespit ettik ve yolu yararak suyu dereye verdik. Yağışlar devam edeceğinden dolayı tüm ekipler sağada" diye konuştu.