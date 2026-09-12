Haberler Yaşam Haberleri Malatya'da dev operasyon: Kumar ağına darbe!
Giriş Tarihi: 12.09.2026 15:12

Malatya'da dev operasyon: Kumar ağına darbe!

Malatya'da polis ekipleri tarafından 'Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama' suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

DHA
Malatya’da dev operasyon: Kumar ağına darbe!
  • ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Battalgazi ilçesi Cezmi Kartay Caddesi bölgesinde operasyon düzenlendi. 3 işyeri 5 dernek ve 12 şahıs üzerinde arama gerçekleştiren ekipler; 14 bin TL suç geliri, kumar kayıtlarının tutulduğu çok sayıda ajanda ve senet defteri, 12 sentetik ecza hapı, 59 fişek ile birlikte kamera, kayıt cihazı ve kumar oynamada kullanılan çeşitli araç ve gereçler ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan 12 şüpheli için adli ve idari tahkikat başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#MALATYA #BATTALGAZİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Malatya'da dev operasyon: Kumar ağına darbe!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA