Malatya’da dev operasyon: Kumar ağına darbe!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Battalgazi ilçesi Cezmi Kartay Caddesi bölgesinde operasyon düzenlendi. 3 işyeri 5 dernek ve 12 şahıs üzerinde arama gerçekleştiren ekipler; 14 bin TL suç geliri, kumar kayıtlarının tutulduğu çok sayıda ajanda ve senet defteri, 12 sentetik ecza hapı, 59 fişek ile birlikte kamera, kayıt cihazı ve kumar oynamada kullanılan çeşitli araç ve gereçler ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan 12 şüpheli için adli ve idari tahkikat başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör