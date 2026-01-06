Haberler Yaşam Haberleri Malatya'da dün akşamdan beri kayıp olarak aranıyordu: Cansız bedeni baraj gölünde bulundu!
Giriş Tarihi: 6.01.2026 16:55

Malatya'da dün akşamdan beri haber alınamayan 28 yaşındaki Mehmet Çengel'in ailesi, polis ekiplerini aradı. Başlatılan arama çalışmaları sonucu baraj gölünde talihsiz gencin cansız bedenine ulaşıldı.

İHA
İddiaya göre, 28 yaşındaki Mustafa Geçgel'den dün akşam saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, Doğanyol Balıkçı İskele Mesire Alanı'ndaki gölette yaklaşık 3 saat süren çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, Mustafa Geçgel'in cansız bedenine yaklaşık 30 metre derinlikte ulaştı. Gencin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

