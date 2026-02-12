Malatya’da düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde 3 şüphelinin fuhuş faaliyetleri içerisinde yer aldığının tespit edildiğini belirtti.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, 1 iş yeri, 3 ikamet ve 3 araçta yapılan aramada 35 bin 950 lira, 1 tabanca, 23 fişek, 1 dizüstü bilgisayar, 2 kamera kayıt cihazı, 3 hard disk, 5 telsiz, 2 iş yeri telefonu ile piyasa değeri 739 bin lira olan ziynet eşyası ele geçirildiğini bildiren Yavuz, "Çalışmalar kapsamında 8 mağdur kadın tespit edilmiş, belirlenen iş yerinde yapılan denetimlerde 21 ara yakalama işlemi gerçekleştirilmiştir. 3 şüpheli gözaltına alınmış, işlemleri devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Yavuz, il genelinde faaliyet gösteren 6 masaj salonuna yönelik eş zamanlı yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu iş yerlerinin mühürlenerek faaliyetten men edildiğini kaydetti.