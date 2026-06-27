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Giriş Tarihi: 27.06.2026 19:34

Malatya'da emniyeti dinlediği iddia edilen 6 kişi yakalandı!

Malatya'da, emniyet teşkilatına ait haberleşme frekanslarını amatör telsizlerle dinledikleri ve kamuya açık alanlarda kendilerini emniyet personeli gibi tanıttıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı.

AA
Malatya’da emniyeti dinlediği iddia edilen 6 kişi yakalandı!
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Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, bazı kişilerin amatör telsizler aracılığıyla emniyet teşkilatına ait haberleşme frekanslarını dinledikleri ve kamuya açık alanlarda emniyet personeli oldukları yönünde algı oluşturmaya çalıştıkları tespit edildi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, ruhsatsız 2 tabanca, 70 fişek, 50 el telsizi, 15 masa tipi telsiz, 5 telsiz frekans ayar cihazı ile 1 mors alfabesi cihazı ele geçirdi, 6 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler hakkında "5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'na Muhalefet" ve ilgili mevzuat kapsamında adli işlem başlatıldı.

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Malatya'da emniyeti dinlediği iddia edilen 6 kişi yakalandı!
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