Haberler Yaşam Haberleri Malatya'da evlat dehşeti: Babasını bıçaklayarak öldürdü!
Giriş Tarihi: 12.09.2026 10:21

Malatya'da evlat dehşeti: Babasını bıçaklayarak öldürdü!

Malatya'nın Kale ilçesinde, acı olay. Oğlu Taner Ekici tarafından bıçaklanan Mithat Ekici (62) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam
Malatya’da evlat dehşeti: Babasını bıçaklayarak öldürdü!
  • ABONE OL

Olay, dün akşam saatlerinde Kaleköy Mahallesi'nde meydana geldi. Taner Ekici ile babası Mithat Ekici arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Taner Ekici, eline geçirdiği bıçakla babasına saldırdı. Aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralanan Mithat Ekici, kanlar içinde yere yığıldı. Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kale İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mithat Ekici doktorların tüm çabasına rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Taner Ekici ise jandarma ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Döner ustası olan Mithat Ekici'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#MALATYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Malatya'da evlat dehşeti: Babasını bıçaklayarak öldürdü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA