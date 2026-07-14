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Giriş Tarihi: 14.07.2026 17:04

Malatya'da feci kaza! Bariyerlere çarpan otomobil alev topuna döndü: 1 ölü 1 yaralı

Malatya'da seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpan otomobil alev topuna döndü. Otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, ağır yaralanan 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA Yaşam
Malatya’da feci kaza! Bariyerlere çarpan otomobil alev topuna döndü: 1 ölü 1 yaralı
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Kaza, öğle saatlerinde Kuzey Çevre Yolu'nun Akçadağ ilçesi Yağmurlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Akçadağ istikametine seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak yol kenarına savrulan otomobil kısa sürede alev alırken, araçta çıkan yangın yol kenarındaki kayısı bahçesine de sıçradı.

FECİ KAZADA 1 ÖLÜ 1 YARALI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan A.E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan M.A.E. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MALATYA

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Malatya'da feci kaza! Bariyerlere çarpan otomobil alev topuna döndü: 1 ölü 1 yaralı
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