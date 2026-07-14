Malatya’da feci kaza! Bariyerlere çarpan otomobil alev topuna döndü: 1 ölü 1 yaralı

FECİ KAZADA 1 ÖLÜ 1 YARALI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan A.E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan M.A.E. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör