Malatya’da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Giriş Tarihi: 29.8.2025 01:32

Malatya'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Hastanede tedavisi süren yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Kaza, saat 20.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gedik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.M. yönetimindeki FD ZM 1525 plakalı otomobil ile D.K. idaresindeki 44 DK 202 plakalı araç, Ö.C.U. yönetimindeki 44 ABN 34 plakalı otomobil ve E.D. idaresindeki 34 ZR 4236 plakalı araç çarpıştı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücüler ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan H.T., F.M. ve A.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Hastanede tedavisi süren E.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

