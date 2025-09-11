Haberler Yaşam Haberleri Malatya'da iki grup arasında silahlı kavga: Yaralılar var
Giriş Tarihi: 11.9.2025 01:31

Malatya'da iki grup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında cami şadırvanında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olaya karışan bir şahsın polis merkezine giderek teslim olduğu olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

İHA
Malatya'daki olay, saat 23.00 sıralarında, Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde bulunan Turgut Özal Camisi'nin şadırvanında karşılaşan iki grup arasında henüz bilenmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kavgada açılan ateş sonucu G.Ö., F.T. ile C.Ç. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İNCELEME SÜRÜYOR

Olaya karışan bir şahsın polis merkezine giderek teslim olduğu olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

