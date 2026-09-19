Malatya’da iş yeri kurşunlayanlara operasyon! 5 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte 16-17 Eylül tarihlerinde iş yeri kurşunlama ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarına karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan koordineli çalışmalar sonucunda 2 iş yeri, 2 ev ve 1 araçta arama gerçekleştiren polis ekipleri; 3 ruhsatsız tabanca ve 3 ruhsatsız tüfek ele geçirdi.