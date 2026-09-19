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Giriş Tarihi: 19.09.2026 09:57

Malatya'da iş yeri kurşunlayanlara operasyon! 5 şüpheli tutuklandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve iş yeri kurşunlama olayına karışan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

DHA Yaşam
Malatya’da iş yeri kurşunlayanlara operasyon! 5 şüpheli tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte 16-17 Eylül tarihlerinde iş yeri kurşunlama ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarına karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan koordineli çalışmalar sonucunda 2 iş yeri, 2 ev ve 1 araçta arama gerçekleştiren polis ekipleri; 3 ruhsatsız tabanca ve 3 ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olaylara karıştıkları tespit edilen şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 6 şüpheliden 5 'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#MALATYA

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Malatya'da iş yeri kurşunlayanlara operasyon! 5 şüpheli tutuklandı
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