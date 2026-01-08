Haberler Yaşam Haberleri Malatya'da işçileri taşıyan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
Giriş Tarihi: 8.01.2026 10:14

Malatya'da işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 9 kişi hafif yaralandı. Yaralanan işçiler aracın ön camını kırarak kendi imkanları ile dışarı çıkarken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

DHA
Malatya'daki kaza, saat 07.00 sıralarında Melekbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Y.O.'nun kontrolünü yitirdiği 44 AHH 982 plakalı işçi servis midibüsü devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

9 İŞÇİ YARALANDI

Kazada hafif yaralanan 9 işçi, aracın ön camını kırarak kendi imkanları ile dışarı çıktı. Hafif yaralanan işçilere ambulansta müdahale edildi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kazanın meydana geldiği güzergahta trafik kontrollü olarak sağlandı. Yapılan incelemelerin ardından midibüs vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

