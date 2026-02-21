Haberler Yaşam Haberleri Malatya'da kafe önünde dehşet: Husumetlisi tarafından vuruldu!
21.02.2026 11:50

Malatya'da kafe önünde dehşet: Husumetlisi tarafından vuruldu!

Malatya'da bir kafe önünde silahlı kavga çıktı. Yaşanan feci olayda husumetlisi Serkan A. tarafından vurulan Ömer K. yaralandı.

Malatya’da kafe önünde dehşet: Husumetlisi tarafından vuruldu!
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Koyunoğlu Mahallesi'ndeki bir kafe önünde meydana geldi. Aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen Serkan A. ile Ömer K. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Serkan A., yanında getirdiği tabanca ile Ömer K.'ye ateş açtı. Ömer K. yaralanırken, Serkan A. olay yerinden kaçtı Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ömer K. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, Serkan A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Malatya'da kafe önünde dehşet: Husumetlisi tarafından vuruldu!
