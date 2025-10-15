Haberler Yaşam Haberleri Malatya'da kamyonet ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü
Giriş Tarihi: 15.10.2025 20:00

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde hafriyat kamyonu ile kamyonetin çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Mehmet Ali Şen (43), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 13.45 sıralarında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.E. yönetimindeki 44 BV 935 plakalı kamyonet ile İ.K. idaresindeki 06 DU 4286 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan Mehmet Ali Şen (43) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

