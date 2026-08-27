Haberler Yaşam Haberleri Malatya'da kanlı düğün! 1 kişi tabancayla bacağından vuruldu
Giriş Tarihi: 27.08.2026 00:22

Malatya'da kanlı düğün! 1 kişi tabancayla bacağından vuruldu

Malatya'da bir düğünde gelinin kuzeni ile düğün salonu çalışanının yakınları arasında kız meselesi nedeniyle çıkan tartışmada 1 kişi tabancayla bacağından vurularak yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İHA Yaşam
Malatya’da kanlı düğün! 1 kişi tabancayla bacağından vuruldu
  • ABONE OL

Malatya'daki olay, saat 22.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, bölgede bulunan bir düğün salonunda gerçekleştirilen düğün töreni sırasında gelinin kuzeni ile salon çalışanının yakınları arasında kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyerek salon dışına taşan tartışma sırasında A.E. tabancayla bacağından vuruldu.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#MALATYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Malatya'da kanlı düğün! 1 kişi tabancayla bacağından vuruldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA