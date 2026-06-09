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Giriş Tarihi: 9.06.2026 04:34

Malatya'da konteyner ofislerin bulunduğu alanda yangın

Malatya'da avukatların faaliyet gösterdiği konteyner ofislerin bulunduğu alanda yangın çıktı. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, çok sayıda konteyner kullanılamaz hale geldi.

İHA Yaşam
Malatya’da konteyner ofislerin bulunduğu alanda yangın
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Malatya'daki olay, saat 02.45 sıralarında Malatya-Ankara Karayolu üzeri Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, avukatların hukuk ofisi olarak kullandığı konteynerlerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kısa sürede büyüyen alevler yan yana bulunan diğer konteynerlere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ

Yangına müdahale eden ekipler yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın ardından alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Yaralananın olmadığı olayda çok sayıda konteyner kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#MALATYA

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Malatya'da konteyner ofislerin bulunduğu alanda yangın
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