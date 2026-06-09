Malatya’da konteyner ofislerin bulunduğu alanda yangın

Malatya'daki olay, saat 02.45 sıralarında Malatya-Ankara Karayolu üzeri Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, avukatların hukuk ofisi olarak kullandığı konteynerlerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.