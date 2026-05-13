Malatya’da kontrolden çıkan otomobilin çarptığı araç iş yerine daldı

Giriş Tarihi: 13.05.2026 01:04

Malatya'da lastiği patlayan otomobilin kontrolden çıkarak park halindeki araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, çarpmanın etkisiyle savrulan araç konteyner iş yerine girdi.

İHA Yaşam
Kaza, saat 23.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi Aspuzu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede seyir halinde olan 44 AIR 114 plakalı otomobil lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 44 AGY 336 plakalı araca çarptı

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç bölgede bulunan konteyner iş yerine girdi. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#MALATYA #YEŞİLYURT

