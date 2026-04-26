Malatya’da korkunç kaza! Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

Giriş Tarihi: 26.04.2026 14:54 Son Güncelleme: 26.04.2026 15:14

Malatya-Elazığ kara yolunda sabahın ilk ışıklarıyla birlikte facia yaşandı! Buhara Bulvarı üzerinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Yücel Karaca, hastanede verilen yaşam mücadelesini kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA Yaşam
Kaza, sabah saatlerinde Malatya -Elazığ kara yolu Buhara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yücel Karaca'nın kullandığı 06 FR 9252 plakalı motosikleti ile C.S.'nin kullandığı 44 AHC 527 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Karaca ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla hastaneye kaldırılan Yücel Karaca, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Karaca'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, otomobil sürücüsü C.S. gözaltına alındı.Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MALATYA

