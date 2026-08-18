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Giriş Tarihi: 18.08.2026 09:17

Malatya'da korkutan olay: Fırtına eczanenin camlarını patlattı! O anlar kamerada...

Malatya'da şiddetli fırtınada bir eczanenin camları patladı. Eczanedeki panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA Yaşam
Malatya’da korkutan olay: Fırtına eczanenin camlarını patlattı! O anlar kamerada...
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Malatya kent merkezinde dün saat 16.30 sıralarında etkisini artıran sağanak ve şiddetli rüzgar, kısa sürede paniğe neden oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrilirken, bazı iş yerlerinin camları da kırıldı. İstasyon Caddesi'nde bulunan eczanede ise fırtına sırasında camların bir anda patlamasıyla panik yaşandı. Camların kırıldığı anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, eczanede bulunanların camların patlamasıyla birlikte panik yaşadığı ve kendilerini korumaya çalıştığı görüldü.

Olaylarda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#MALATYA

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Malatya'da korkutan olay: Fırtına eczanenin camlarını patlattı! O anlar kamerada...
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