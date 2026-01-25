Haberler Yaşam Haberleri Malatya’da nişan töreninde 113 kişi zehirlendi
Giriş Tarihi: 25.01.2026 11:21

Malatya’da nişan töreninde 113 kişi zehirlendi

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Orduzu Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda yaşandı. Nişan eğlencesi sırasında davetlilerden bazılarında mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikâyetleri görülmesi üzerine sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu.

İhbarın ardından düğün salonuna 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şikâyeti bulunan davetliler, zehirlenme şüphesiyle çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

"GENEL DURUMLARI İYİ"

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Battalgazi ilçemizde bir düğün salonunda doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu 113 vatandaşımız sağlık kuruluşlarımızca tedavi altına alınmıştır. Yapılan kontrollerde vatandaşlarımızın genel durumlarının iyi olduğu tespit edilmiştir. Hastalarımızın bir kısmı taburcu edilmiştir. Olayın sebebi ve ihmal ya da kusuru bulunanlarla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

İNCELEME VE SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer, düğün salonunda yapılan ilk teknik incelemelerde gaz sızıntısı ve düğün salonu içinde kullanılan konfetini kullanılması ihtimali üzerinde durulduğunu, olayın kesin nedeninin yapılacak detaylı incelemeler sonrası netlik kazanacağını bildirdi.

