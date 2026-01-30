Malatya’da pompalı tüfekli saldırı: 7 yaralı

7 KİŞİ YARALANDI

Silahlı saldırıda Mert Y.'nin yanı sıra çay ocağında bulunan 6 kişi vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 7 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, kaçan saldırgan Miraç A. ise kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yaralıların tedavileri devam ederken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.