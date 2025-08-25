Malatya’da şantiyede iş makinesi devrildi! 1 ölü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesinde devam eden TOKİ 2. etap şantiye alanında iş kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 24 yaşındaki Murat Ateş'in kullandığı iş makinesi henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Çevredeki vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Ateş, sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ateş'in cenazesi, otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.