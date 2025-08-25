Haberler Yaşam Haberleri Malatya’da şantiyede iş makinesi devrildi! 1 ölü
Malatya’da şantiyede iş makinesi devrildi! 1 ölü

Yeşilyurt ilçesinde şantiye alanında iş makinesinin devrilmesi sonucu 24 yaşındaki operatör hayatını kaybetti.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesinde devam eden TOKİ 2. etap şantiye alanında iş kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 24 yaşındaki Murat Ateş'in kullandığı iş makinesi henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Çevredeki vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Ateş, sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ateş'in cenazesi, otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

