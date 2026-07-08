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Giriş Tarihi: 8.07.2026 09:30

Malatya'da sır olay: Bin 250 rakımdaki mağarada insan kemikleri bulundu! Faili meçhul dosya aralanıyor...

Malatya'da yıllar önce kaybolan ve cinayete kurban gittiği değerlendirilen bir şahısla ilgili soruşturma kapsamında, bin 250 rakımdaki mağarada insan kemikleri bulundu. Kemikler, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İHA Yaşam
Malatya’da sır olay: Bin 250 rakımdaki mağarada insan kemikleri bulundu! Faili meçhul dosya aralanıyor...
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Edinilen bilgilere göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş yıllarda kaybolan ve öldürüldüğü değerlendirilen bir şahsın akıbetinin ortaya çıkarılması amacıyla Yazıhan ilçesi Buzluk Mahallesi'nde, halk arasında Ansır Mağaraları olarak bilinen bölgede arama çalışması gerçekleştirdi. AFAD, UMKE ve güvenlik korucularının da destek verdiği çalışmalarda, yaklaşık bin 250 rakımda bulunan mağarada insan kemiklerine ulaşıldı.

KİMLİĞİ BELİRLENECEK

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kemikler, kimlik tespiti ile DNA ve diğer adli incelemelerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Adli Tıp Kurumunda yapılacak incelemeler sonucunda kemiklerin kime ait olduğunun belirlenmesi beklenirken, elde edilecek bulgular doğrultusunda soruşturmanın yönünün netleşeceği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör

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Malatya'da sır olay: Bin 250 rakımdaki mağarada insan kemikleri bulundu! Faili meçhul dosya aralanıyor...
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