Malatya’da TİGEM kavşağında feci kaza! 1 ölü, 4 yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Ankara Yolu Tigem Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 12.40 sıralarında Darende istikametinden Malatya'ya doğru seyreden Mehmet Y. (64) idaresindeki otomobil, kavşağa geldiği sırada Gölpınar köyü yönünden katılım yapan Aslı C. (25) yönetimindeki otomobile yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle büyük hasar oluşan araçlarda sürücüler Mehmet Y. ve Aslı C. ile yolcular Yaren Polen G. (24) ve Emine Ç. (18) yaralanırken, yolculardan Gülten Gülbaş (51) hayatını kaybetti. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kısmen kapatılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.