Haberler Yaşam Haberleri Malatya’da tüfekli saldırgan dahil 6 kişi gözaltına alındı: “Bizi kim alabilir?” sözleri ise pes dedirtti!
Giriş Tarihi: 17.3.2025 21:46

Malatya’da tüfekli saldırgan dahil 6 kişi gözaltına alındı: “Bizi kim alabilir?” sözleri ise pes dedirtti!

Malatya'da düzenlenen operasyonda tüfekle ateş açan bir kişinin de aralarında bulunduğu 6 kişi yakalandı. Şüphelinin, “Bizi kim alabilir?” şeklindeki sözleri ise pes dedirtti.

İHA
Malatya’da tüfekli saldırgan dahil 6 kişi gözaltına alındı: Bizi kim alabilir? sözleri ise pes dedirtti!

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuya açık alanlarda "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarını işleyen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda aralarında "Bizi kim alabilir?" diyerek meskun mahalde tüfekle ateş açan bir zanlının da bulunduğu 6 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şahısların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Malatya’da tüfekli saldırgan dahil 6 kişi gözaltına alındı: “Bizi kim alabilir?” sözleri ise pes dedirtti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz