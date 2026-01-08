Malatya’da yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Malatya kar tatili açıklaması için gözler Valilik’te!

MALATYA HAVA DURUMU

Malatya'da 9 Ocak Cuma günü hava genellikle bulutlu ve kış şartlarında seyredecek; yer yer kar veya sulu kar görülebilir ve soğuk hava etkisini sürdürecek. Gündüz sıcaklıklarının yaklaşık 1 °C ile 4 °C arasında, gece ise yaklaşık 0 °C ile 2 °C civarında olması bekleniyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk ve yağış, ulaşımı ve günlük yaşamı etkileyebilir.