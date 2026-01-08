Malatya’da yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Malatya kar tatili açıklaması için gözler Valilik’te!

Soğuk ve yağışlı hava koşullarının etkili olduğu Malatya'da, eğitimle ilgili alınabilecek kararlar gündeme geldi. 9 Ocak 2026 Cuma günü okullarda ders yapılıp yapılmayacağı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Resmi açıklamaların Malatya Valiliği tarafından yapılması bekleniyor.Peki, 9 Ocak Cuma günü Malatya'da okullar tatil mi?
9 Ocak Cuma günü Malatya'da eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair şu ana kadar yetkili mercilerden resmi bir açıklama yapılmadı. Hava koşullarının seyrine bağlı olarak alınabilecek olası tatil kararının Malatya Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor. Öğrenciler ve veliler gelişmeleri yakından takip ederken, resmi bir karar alınması durumunda kamuoyuna bilgilendirme yapılacağı ifade ediliyor.
Kent genelinde gün boyu fırtına etkili olacak. Sıcaklıkların günboyu 17-18 derece civarında seyretmesi beklenirken, akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların 8-10 derece düşeceği tahmin ediliyor.
Cuma günü ise parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Cumartesi gününden itibaren İstanbul'da fırtına yeniden etkisini artırırken, sağanak yağış da görülecek.
Malatya'da 9 Ocak Cuma günü hava genellikle bulutlu ve kış şartlarında seyredecek; yer yer kar veya sulu kar görülebilir ve soğuk hava etkisini sürdürecek. Gündüz sıcaklıklarının yaklaşık 1 °C ile 4 °C arasında, gece ise yaklaşık 0 °C ile 2 °C civarında olması bekleniyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk ve yağış, ulaşımı ve günlük yaşamı etkileyebilir. Malatya'da 9 Ocak Cuma günü hava genellikle bulutlu ve kış şartlarında seyredecek; yer yer kar veya sulu kar görülebilir ve soğuk hava etkisini sürdürecek. Gündüz sıcaklıklarının yaklaşık 1 °C ile 4 °C arasında, gece ise yaklaşık 0 °C ile 2 °C civarında olması bekleniyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk ve yağış, ulaşımı ve günlük yaşamı etkileyebilir