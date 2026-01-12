Malatya’da yarın okullar tatil mi? Gözler Valilik’te! 13 Ocak Salı Malatya’da okul var mı, yok mu?

Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bugün Malatya genelinde okullar tatil edilmişti. Alınan bu kararın ardından 13 Ocak Salı günü için de benzer bir uygulamanın olup olmayacağı merak konusu oldu. Gözler Malatya Valiliği'nin yapacağı duyuruya çevrildi. Yarın Malatya'da okullar tatil mi, yok mu?

13 OCAK SALI MALATYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ocak Salı günü Malatya'da eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin olarak şu ana kadar yetkili kurumlardan resmi bir açıklama gelmiş değil. Hava şartlarının seyrine göre alınabilecek olası tatil kararının Malatya Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.

Öğrenci ve veliler süreci yakından takip ederken, resmi bir karar alınması halinde haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.