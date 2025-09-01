Haberler Yaşam Haberleri Malatya’da yük treni çarptığı kişiyi ağır yaraladı
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yük treninin çarptığı 59 yaşındaki Aydın Tarar ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Kiltepe Mahallesi Çayır Sokak mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, yeni sanayi sitesi yakınlarında tren yolundan geçmeye çalışan 59 yaşındaki Aydın Tarar'a yük treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Tarar için çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazanın ardından yük treninin makinisti ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çalışma yaptı.

