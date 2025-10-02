Malatya’da yürekler ağza geldi: Freni bozulan kamyon caddedeki araçları biçti geçti!

Korkutan kaza, sabah saatlerinde Paşaköşkü Mahallesi'nde meydana geldi. Fren sisteminin arızalandığı öne sürülen hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki 3 araca çarptıktan sonra devrildi. Sürüklenen kamyon, 12 araca daha çarptı. Kazada kamyon şoförü ve 4 kişi yaralandı.
İhbarla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
'KAMYON BÜYÜK BİR UĞULTU İLE GELDİ'
Kazada aracı hasar gören Bekir Ekici, kamyonun büyük bir uğultu ile geldiğini belirterek, "Kamyon bütün arabaları biçti. Biz ışıkta bekliyorduk, arkadan büyük bir uğultu ile gelen kamyon bütün arabalara çarptı" dedi.