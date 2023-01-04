Malatya’ya şehit ateşi düştü: Harun Uğur’un ailesi yıkıldı...

Yakınları ve komşuları, taziye için şehit evine gelmeye başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 3 yıldır görev yapan ve 6 ay önce Beşire Uğur ile evlenen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur'un cenazesi, yarın öğle vakti düzenlenecek törenle toprağa verilecek.