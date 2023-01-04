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Giriş Tarihi: 4.1.2023 16:02 Son Güncelleme: 4.1.2023 16:03

Malatya'ya şehit ateşi düştü: Harun Uğur'un ailesi yıkıldı...

Acı olay Konya'da yaşanmıştı. Feci kazada şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur'un evine Türk bayrakları asıldı...

DHA
Malatya’ya şehit ateşi düştü: Harun Uğur’un ailesi yıkıldı...

Konya'da askeri aracın TIR'a çarptığı kazada şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur'un (28), acı haberi Malatya'da, Zafer Mahallesi'nde oturan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehidin evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Yakınları ve komşuları, taziye için şehit evine gelmeye başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 3 yıldır görev yapan ve 6 ay önce Beşire Uğur ile evlenen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur'un cenazesi, yarın öğle vakti düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

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Malatya'ya şehit ateşi düştü: Harun Uğur'un ailesi yıkıldı...
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