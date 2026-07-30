Malazgirt’te Bizans askerlerine ait ok uçları bulundu

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle 2020 yılında başlatılan Malazgirt Savaş Alanı'nın belirlenmesine yönelik arkeolojik çalışmalar kapsamında, 11'inci yüzyıl Bizans askeri teknolojisini yansıtan 'balista' ok uçları gün yüzüne çıkarıldı. Ok uçları, Malazgirt İç Kalesi'nin yaklaşık 500 metre güneydoğusunda yer alan ve tarihi kaynaklarda 'Taşbaşı mevkii' olarak geçen stratejik alanda bulundu. Aynı bölgede daha önce gerçekleştirilen çalışmalarda da çok sayıda kuşatma ok ucu ile Bizans sikkesi bulunmuştu. Yeni buluntular, Taşbaşı mevkiinin Malazgirt Savaşı'ndaki stratejik önemini bir kez daha ortaya koydu.
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Mete Efendioğlu - Editör