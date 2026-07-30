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Giriş Tarihi: 30.07.2026

Malazgirt'te Bizans askerlerine ait ok uçları bulundu

Malazgirt’te Bizans askerlerine ait ok uçları bulundu
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle 2020 yılında başlatılan Malazgirt Savaş Alanı'nın belirlenmesine yönelik arkeolojik çalışmalar kapsamında, 11'inci yüzyıl Bizans askeri teknolojisini yansıtan 'balista' ok uçları gün yüzüne çıkarıldı. Ok uçları, Malazgirt İç Kalesi'nin yaklaşık 500 metre güneydoğusunda yer alan ve tarihi kaynaklarda 'Taşbaşı mevkii' olarak geçen stratejik alanda bulundu. Aynı bölgede daha önce gerçekleştirilen çalışmalarda da çok sayıda kuşatma ok ucu ile Bizans sikkesi bulunmuştu. Yeni buluntular, Taşbaşı mevkiinin Malazgirt Savaşı'ndaki stratejik önemini bir kez daha ortaya koydu. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

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Malazgirt'te Bizans askerlerine ait ok uçları bulundu
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