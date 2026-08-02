Malazgirt’teki şehitlerimizin mirası gün yüzüne çıkıyor

Muş'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün desteği ve Muş Alparslan Üniversitesi'nin ortaklığında 2020 yılında başlatılan "Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi" kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Proje çerçevesinde arkeolog, antropolog, sanat tarihçisi ve tarihçilerden oluşan uzman ekip, Malazgirt ilçe merkezine yaklaşık 7.5 kilometre uzaklıktaki Afşin Mahallesi'nde, Selçuklu şehitliği olduğu değerlendirilen alanda kazı çalışmalarını sürdürüyor.

Muş Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Şengül, yüzey araştırmalarında Roma ve Bizans dönemlerine ait sikkeler, çok sayıda ok ve mızrak ucu ile askeri nitelikli metal buluntuların tespit edildiğini ifade etti. İç Kale'de yeni mekânların ortaya çıkarıldığını, Arap Mezarlığı'nda ise tarihi Müslüman mezarlığına ait mezarların bilimsel yöntemlerle belgelenerek kayıt altına alındığını ve Malazgirt'te yürütülen çalışmaların hem savaş alanının tespiti hem de tarihi kent dokusunun ortaya çıkarılması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Şengül, "Çalışmalar, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızın himaye ve destekleriyle yürütülmektedir. İlk projemiz, Malazgirt Savaş Alanı Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi'dir. Bu çalışma, Prof. Dr. Adnan Çevik'in bilimsel yürütücülüğünde, Bitlis Ahlat Müze Müdürlüğü başkanlığında ve denetiminde 2020 yılından bu yana sürdürülmektedir. Projenin temel amacı, 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği alanı bilimsel yöntemlerle tespit etmek, savaşın arkeolojik izlerini ortaya çıkarmak ve bölgenin tarihsel gelişimini aydınlatmaktır" dedi.