Malcom X’nin dava arkadaşı Sheikh Khalid Yasin İstanbul’da seminere katıldı

Amerikalı Müslüman insan hakları savunucu Malcom X'in dava arkadaşı olan Amerikalı Müslüman Sheikh Khalid Yasin, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı'nın düzenlediği "İslam ve 21. Yüzyıl: Zorlukları ve Fırsatları" konulu seminere katıldı. Vakfın Fatih'te bulunan merkezinde gerçekleştirilen seminerde Sheikh Khalid Yasin'e İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Said Yüce de eşlik etti.

"MÜMİNLER KARDEŞTİR"

Seminerde konuşan Sheikh Khalid Yasin, "Kuran'a baktığımızda çok sıklıkla iman ve amelin hep birlikte anıldığını görüyoruz. Bence en büyük direnişimizi imanla ilişkilendirerek yapmalıyız. Müslümanlar sadece imanla alakalı konuşurlar ama imanı yerleştirecek bir ilim inşa etmezlerse bu imanı arttıramazlar. Yalnızca konuşulmuş olur bence en büyük sorun bu konu üzerinde çalışmıyoruz. Kendi markamıza sarılmalıyız ve bu da İslam'dır. İslam markasını doğru sunabilirsek gayrimüslimler bile bundan yararlanacaktır. Başarmamız gereken en önemli mesele kardeşliğimizi tesis etmemizdir. 'Müminler kardeştir' ayeti bunu emrediyor. Eğer, bunu yapamıyorsak imanımızda sıkıntı var demektir. Her şey bizim tek bir ailemiz olduğunu bilmekle başlıyor. Biz Müslümanlar olarak iyi ve güzellikle davranmayı kendimize prensip ilan etmeliyiz. Kuran'da bununla ilgili ayetler var. Bir düşman bile iyi bir hareketimiz ve sözümüzle dostumuz oluverir" dedi.

"KALBE İMAM YERLEŞİRSE BEŞERİYET GÜVENDE OLUR"

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Said Yüce, "Hakiki manada kalbe iman yerleşirse tüm beşeriyet de güven olur. Hakiki manada imam olursa yalan olmaz, insanlar şiddetten uzak durur. Ekonomi düzelir, siyaset düzelir. İman sahibi adam, israftan uzak durur, faizden uzak durur. Aile içindeki problemler düzeliyor. Hayat düzeliyor" dedi.