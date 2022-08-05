Maldivler Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Maldivler’e Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Maldivler, Hint Okyanusunda bulunan turizm ve doğal güzellikler bakımından önemli ülkeleri arasında yer almaktadır. 1200'den fazla adaya sahip olan Maldivler adeta bir turizm cennetidir. Adalar turist çekme konusunda yıllardır çok yol almış genelde dünyaca ünlü isimlerin, iş adamlarının uğrak noktası konumundadır. Maldivler ülkemiz vatandaşlarının da en çok merak ettiği tatil yerlerinden olmuştur. Yine ülkemizden Maldivlere de birçok vatandaşımız seyahat ederek burada tatillerini yapmaktadırlar. Yazımızda bizler de sizler için Maldivler vize istiyor mu, Türkiye'den Maldivlere gidişte vize ve pasaport gerekiyor mu, kalktı mı gibi soruların ayrıntılı cevaplarını vererek sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Maldivler Vize İstiyor Mu?

Maldivlere seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları pasaport çeşidi gözetmeksizin yani; umumi, hizmet, hususi, diplomatik pasaport gözetmeksizin sınır kapısından harçsız şekilde 30 günlük sahip olabilecekleri vize ile seyahat edebilmektedirler. Ancak Maldivlerin Türk vatandaşlarına uyguladığı bu kolaylığa rağmen sınır kapısında bir problem yaşanmaması için yaptığınız seyahat planını destekleyici evraklarınızı yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. Pasaport türünüz ne olursa olsun minimum 6 ay geçerliliği bulunmalı ve son iki sayfası boş olmalıdır.

Maldivler Pasaport İstiyor Mu?

Maldivler vize konusunda kolaylık sağlasa da ülkeye girişte pasaport zorunluluğu bulunmaktadır. Maldivlere seyahat edecek olan vatandaşlar pasaportlarıyla beraber seyahat planını destekleyici ögeleri de yanlarında bulundurmalıdır.