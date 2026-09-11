Mali operasyon şüphelileri adliyede

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet, suç gelirlerinin aklanması, resmî belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen şüpheliler teknik ve fiziki takibe alınmış, yapılan çalışmalarda şüphelilerin, 2021-2026 yılları arasında yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizleri Gaziantep'teki kişi, iş yeri ve şirketler üzerinden yurt dışındaki kişi ve şirketlere usulsüz şekilde aktardıkları tespit edilmişti.

MASAK raporları ile fiziki ve teknik takip çalışmalarında, şüphelilere ve bağlantılı şirketlere ait hesaplarda toplam 122 milyar 791 milyon 220 bin 128 liralık para hareketi bulunduğu tespit edilince Gaziantep merkezli olarak Bingöl ve Mardin'de belirlenen 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında 21 şirket hakkında da işlem başlatılırken şüpheliler ile bağlantılı şirketlere ait olduğu belirlenen yaklaşık 50 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına da el konulmuştu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler yoğun güvenlik önlemleri altında Gaziantep Adliyesine getirildi.