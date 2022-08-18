Malmö Sivasspor maçı canlı izle ekranı başında toplanan taraftarlar maçı TRT Spor canlı ile takip edecekler. UEFA Avrupa Ligi temsilcimiz Sivasspor İsveçli takım Malmö karşısında deplasman mücadelesi verecek. Malmö Sivasspor canlı izle linki paylaşılmaya devam ediyor. Heyecanlı karşılaşmayı şifresiz izleyecek taraftarlar yanıt aramaya devam ediyor: Malmö Sivasspor maçı canlı yayın izle hangi kanalda? İşte yanıtlar…