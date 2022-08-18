Haberler Yaşam Haberleri MALMÖ SİVASSPOR canlı izle! Malmö Sivasspor maçı canlı yayın izle: UEFA Avrupa Ligi TRT Spor canlı izle!
Giriş Tarihi: 18.8.2022 19:54 Son Güncelleme: 18.8.2022 19:55

MALMÖ SİVASSPOR canlı izle! Malmö Sivasspor maçı canlı yayın izle: UEFA Avrupa Ligi TRT Spor canlı izle!

UEFA Avrupa Ligi maç takviminin açıklanmasından bu yana yanıt arayan Malmö Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi soruları yanıt buldu. Kırmızı beyazlı taraftarlar maçı Malmö Sivasspor canlı izle ekranı üzerinden takip edecek. TRT Spor canlı yayın ile yaşanacak heyecan için geri sayım başladı. Malmö Sivasspor maçı canlı yayın izle! İşte maçın canlı izle kanalı, yayın saati ve ilk 11’leri…

MALMÖ SİVASSPOR canlı izle! Malmö Sivasspor maçı canlı yayın izle: UEFA Avrupa Ligi TRT Spor canlı izle!

Malmö Sivasspor maçı canlı izle ekranı başında toplanan taraftarlar maçı TRT Spor canlı ile takip edecekler. UEFA Avrupa Ligi temsilcimiz Sivasspor İsveçli takım Malmö karşısında deplasman mücadelesi verecek. Malmö Sivasspor canlı izle linki paylaşılmaya devam ediyor. Heyecanlı karşılaşmayı şifresiz izleyecek taraftarlar yanıt aramaya devam ediyor: Malmö Sivasspor maçı canlı yayın izle hangi kanalda? İşte yanıtlar…

MALMÖ SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avrupa Ligi maçı 18 Ağustos 2022 Perşembe saat 20.00'de Malmö'de oynanacak.

MALMÖ SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Malmö Sivasspor maçı canlı yayınla TRT Spor ekranlarında şifresiz şekilde yayımlanacak.

Heyecanlı karşılaşmanın canlı yayın linki ve ilk 11'i haberimizin devamında…

SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE!

İşte karşılaşmanın canlı yayın linki:

MALMÖ SİVASSPOR CANLI İZLE I TRT SPOR CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Malmö: Dahlin, Beijmo, Nielsen, Hadzikadunic, Moisander, Ceesay, Zeidan, Erdal Rakip, Christiansen, Thelin, Birmancevic.

Sivasspor: Muammer, Robin, Goutas, Caner, Uğur, Ulvestad, Hakan Arslan, Kerem Atakan, Erdoğan, Gradel, James.

SİVASSPOR'DA 1 EKSİK

Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesi 1 eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlığı bulunan Murat Paluli, Malmö karşısında takımını yalnız bırakacak.

AVRUPA SAHNESİNDE 21. MAÇ

Sivasspor, deplasmanda oynayacağı Malmö mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 21. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 20 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 21 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 38 gole engel olamadı.

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MALMÖ SİVASSPOR canlı izle! Malmö Sivasspor maçı canlı yayın izle: UEFA Avrupa Ligi TRT Spor canlı izle!
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