Haberler Yaşam Haberleri Malta Nerede? Malta Adası Nereye Bağlı, Hangi Ülkeye Yakın Ve Nasıl Gidilir?
Giriş Tarihi: 17.6.2022 15:57 Son Güncelleme: 17.6.2022 15:58

Malta Nerede? Malta Adası Nereye Bağlı, Hangi Ülkeye Yakın Ve Nasıl Gidilir?

Malta Nerede? Malta Adası Nereye Bağlı, Hangi Ülkeye Yakın Ve Nasıl Gidilir?

Malta dünya üzerinde en fazla turistin gittiği yerler arasında yer alıyor. Dil okulları, gezilecek yerleri ve güzel manzaraları ile Malta oldukça rağbet gören yerler arasında bulunuyor. Bu bakımdan da birçok kişi tarafından Malta nerede sorusunun yanıtları aranıyor. Malta coğrafi konumu itibariyle de araştırılan ülkelerdendir. Bu nedenle Malta Adası nereye bağlı, hangi ülkeye yakın ve nasıl gidilir sorularını araştırdık.

Malta günümüzde çok merak edilen turizm lokasyonları arasında bulunuyor. Birçok yerden hem turist hem de öğrenci ağırlar. Akdeniz'in kalbinde yer alan Malta birçok küçük adadan ve takım adalarından oluşuyor. Denizi, güneşi ve turizm fırsatları nedeniyle Malta nerede sorusu oldukça merak ediliyor. Bu bakımdan Malta Adası nereye bağlı, hangi ülkeye yakın ve nasıl gidilir sorularını sizler için araştırdık ve yazımızda paylaştık.

Malta Nerede?

Türkiye'den birçok kişinin de ziyaret ettiği Malta Sicilya'nın 90 km güneydoğusunda yer alıyor. Libya, Tunus ve İtalya'nın da Lampedusa adalarına komşu bir konumda bulunuyor. Dil okulları için birçok öğrenci yanında turizm amacıyla da çok fazla ziyaret ediliyor. Bu bakımdan da tam olarak nerede olduğu çok fazla merak ediliyor.

Coğrafi açıdan konumuna bakıldığında Akdeniz'in oldukça önemli bir noktasında yer alıyor. Malta Comineo Gozo ve Cominotto takımları ile küçük sayılan adalardan meydana geliyor. Yunan Melita Kelimesinden geldiği düşünülen Malta'nın en büyük adası ise 246 kilometrekare alanı ile Valetta adasıdır. Burası 1974 senesinde kurulan Malta Cumhuriyeti'nin de başkenti olarak biliniyor. Avrupa genelinde nüfus yoğunluğu en fazla olan ülkesi durumundadır.

Malta Adası Nerede?

Malta Adası, Akdeniz'de bulunuyor. Birçok takım adasından oluşan Malta turizm açısından en çok ziyaret edilen yerler içerisinde bulunuyor. Malta Adası'nı ziyaret etmek istiyorsanız mutlaka lokasyon olarak nerede olduğunu bilmeniz gerekiyor. Çünkü ziyaret için farklı ulaşım şekillerini değerlendirmeniz gerekebilir. Böyle durumlarda da en kısa ve hızlı şekilde nasıl ulaşabileceğinize karar verebilirsiniz.

Malta Nereye Bağlı?

Malta Orta Akdeniz'de yer alıyor. Aynı zamanda İtalya'nın da güney tarafında bulunuyor. Resmi ismi Malta Cumhuriyeti olan ülke 150 yıl boyunca Büyük Britanya Devleti kontrolünde varlığını devam ettirmiştir. Fakat 1964 senesinde bağımsızlığını ilan etmiştir. 2004 senesine gelindiğinde ise Avrupa Birliği'ne üye olmuştur.

Malta Adası Nereye Bağlı, Hangi Ülkeye Yakın ve Nasıl Gidilir?

Malta'ya gitmek isteyenler için ulaşım oldukça kolay denilebilir. Başkent Vallette'da bir Malta Luga Havaalanı bulunuyor. Türkiye ve Avrupa'nın tüm ülkelerinden buraya sefer düzenleniyor. Direkt olarak ya da aktarmalı bir şekilde adaya ulaşabilmek mümkün oluyor. İstanbul'dan Malta'ya uçmak yaklaşık olarak 2 saat 25 dakika kadar sürüyor. Malta'ya havayolu ile gitmek isteyenler için çok fazla sefer düzenlendiğini söylemek mümkündür. İstanbul ve Malta arasındaki mesafe yaklaşık olarak 1389 kilometredir.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Asgari ücret ve memur için 'Fark' emekliye zam! Yeni oran 41'i aştı: İşte enflasyon farkı, Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşı hesabı
EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU! SSK ve BAĞKUR en düşük emekli zammı ne kadar olacak? Emekliye en az yüzde 35 zam geliyor!
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Sabah.com.tr yeni maaşları hesapladı! SSK ve Bağkur en yüksek en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Son dakika haberi! Asgari ücrete ara zam hazırlığı! Asgari ücrete Temmuz zammı gelecek mi? Başkan Erdoğan,Türk-İş Başkanı Atalay ile görüştü!
Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2022 asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak? Temmuzda son adım geliyor!
SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı için milyonlara yeni maaş rehberi! Kazanç 2.518 lirayı buluyor: Enflasyon farkı ve Temmuz zammı ile en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ SON DAKİKA? Survivor All Star'da bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?
MSÜ tercih sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ tercih sonuçları için gözler ÖSYM ekranında!
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve EYT çalışması için yeni mesaj! Bakanlık kamuoyu ile paylaşacak
SURVIVOR ARABA ÖDÜLÜ 2022 KİM KAZANDI? Dün akşam Survivor All Star araba ödülü kazananı belli oldu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Malta Nerede? Malta Adası Nereye Bağlı, Hangi Ülkeye Yakın Ve Nasıl Gidilir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA