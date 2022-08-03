Haberler Yaşam Haberleri Malta Vize İstiyor Mu? Türkiye'den Malta'ya Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?
Giriş Tarihi: 3.8.2022 08:49 Son Güncelleme: 3.8.2022 08:49

Malta Vize İstiyor Mu? Türkiye'den Malta'ya Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Artan teknolojinin ardından günümüzde artık insanlar rahatlıkla istediği yerlere ziyaretlerde bulunabilmektedirler. Ancak çoğu zaman ülkeler, vatandaşların ülkelerine girebilmeleri için bazı izinler ve belgeler istemektedir. Bu izin konuları da sürekli farklı ülkelere seyahat etmeyi düşünenleri ve belli başlı ülkeleri çok görmek isteyen kişileri merakta bırakan konular olmuştur. Kişilerin en çok merak ettiği konu ise gitmek istediği ülkelerin vize isteyip istemediği olmuştur. Malta’nın iklim ve turizm olarak sevilmesi, Türk vatandaşlar tarafından da çok ziyaret edilmesini sağlamaktadır. Peki Malta vize istiyor mu? Türkiye’den Malta’ya gidişte vize ve pasaport gerekiyor mu, kalktı mı?

Malta Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Malta’ya Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Malta vize istiyor mu sorusu Türkiye'den Malta'ya gitmek isteyen vatandaşlarımız tarafından da çok merak edilen bir konudur. Çünkü Malta, Türk vatandaşlar tarafından sık ziyaret edilen ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkenin kültürel ve turizm açısından zengin olması buraya olan ziyaretleri arttırmıştır. Bir diğer önemli konu da dil okullarının buralarda farklı ülkelerden öğrencilere eğitim veriyor olmasıdır. Bunun dışında ada ülkesi olan Malta'ya, sahillerini görmek, tatil yapmak için dünyanın her yerinden insanlar geldiği gibi Türkiye'den de birçok turist ziyaret etmektedir. Bu ziyaretlerin artması da Türk vatandaşlar tarafından birçok soruyu peşinden getirmiştir. Yazımızda bizler de Malta vize istiyor mu, Türkiye'den Malta'ya gidişte vize ve pasaport gerekiyor mu, kalktı mı gibi soruların cevaplarını vererek ayrıntılı şekilde bilgi paylaşımında bulunduk. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Malta Vize İstiyor Mu?

Malta'ya seyahatte bulunmak isteyen Türk vatandaşlarından umuma mahsus (bordo) pasaportlar vize dahildir. Hususi (yeşil), hizmet (gri) ve diplomatik pasaport ise 180 günlük süre içerisinde vizeden muaf durumdadır. Malta Schengen ülkeleri arasında bulunduğu için Schengen vize uygulamaları geçerli olmaktadır. Ayrıca Malta vizesi olan vatandaşlar diğer Schengen ülkelerine de geçiş yapabilmektedir. 90 günden kısa süreli seyahatler için Malta Schengen Vizesi başvuruları yapılması gerekirken; 90 günden fazla süreçler için Malta D Tipi vize başvurusu yapılması gereklidir.

Malta'ya Vize Kalktı Mı?

Malta bir Schengen ülkesi olduğundan Schengen vize prosedürlerine göre hareket etmektedir. Ancak genel olarak umumi pasaport hariç geri kalan bütün pasaportlar (hizmet, hususi, diplomatik), 180 günlük süreç içerisinde vizeden muaftırlar. Yani bu doğrultuda tam anlamıyla bir vize kalkma durumu görünmemektedir, umumi pasaportlar için vize sorunluluğu devam etmektedir.

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Malta Vize İstiyor Mu? Türkiye'den Malta'ya Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?
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