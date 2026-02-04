Maltepe’de 2 çocuk annesi trafikte dehşeti yaşamıştı: Anne ve çocuklarına yumruklu saldırı davasında karar...

Maltepe Sahil Yolu'nda 29 Mayıs günü sabah saatlerinde yaşanan olayda iddiaya göre çocuklarıyla birlikte trafikte seyir halinde olan Emine Topçu, sola dönüş için ayrılan şeridin dışında beklediği sırada arkasından gelen otomobilin sürücüsüyle yol verme meselesinden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle aracından inen Burak Yılmaz, Topçu'nun aracına doğru yürüdü. 2 çocuğuyla panik yaşayan kadın, olayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Elindeki telefonu alarak sürücünün hatasını anlatan saldırgan sürücü Yılmaz, bir süre sonra telefonu aracın içine fırlatarak kendi otomobiline döndü. Emine Topçu'nun şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Burak Yılmaz ve otomobilde yanında bulunan arkadaşı Abdulhamit Turan, 30 Mayıs'ta çıkartıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yılmaz ve Turan, daha sonra tahliye edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki-şüpheli Burak Yılmaz hakkında, "Yol kesmek suretiyle birden fazla kişi tarafından nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenirken, yine aynı tarihte tutuklanan şüpheli Abdulhamit Turan hakkında da, Emine Topçu'ya karşı, "Yol kesmek suretiyle birden fazla kişi tarafından nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar, çocukları E.A.T. ve Y. A.T.'ye karşı da, "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten yaralama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar olmak üzere toplamda 11 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

HAKSIZ ŞEKİLDE SUÇLANMAKTAYIM

Anadolu 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, sanık Abdulhamit Turan, sanık Burak Yılmaz, sanık Emine Topçu ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada son sözü sorulan sanık Emine Topçu, "Beraatimi talep ederim. Olay, karşı tarafın saldırı, darp ve telefonları alıkoyması ile başlayıp bugünlere gelmiştir. Bunun üzerine bir de haksız bir şekilde suçlanmaktayım" dedi.

BERAATİMİ TALEP EDİYORUM

Sanık Burak Yılmaz, "Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim" derken, sanık Abdulhamit Turan ise, "Üzerime atılı iftiraları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim" dedi.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Abdulhamit Turan'ı, Emine Topçu'ya yönelik "Kadına karşı basit yaralama" suçundan 15 bin, mağdur Y.A.T.'ye yönelik "Basit yaralama" suçundan 15 bin, E.A.T.'ye yönelik "Basit yaralamaya teşebbüs" suçundan 11 bin 200, yine E.A.T.'ye yönelik "Mala zarar verme" suçundan 5 bin olmak üzere toplamda 46 bin 200 lira adli para cezasına çarptırırken, katılan-sanık Burak Yılmaz'a ise, Emine Topçu'ya yönelik "Kadına karşı basit yaralama" suçundan 15 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, katılan-sanık Emine Topçu'yu da, Burak Yılmaz'a yönelik "Basit yaralama" suçundan 11 bin 200 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, bu cezayı ertelerken, Topçu'nun 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına da karar verdi.

Mahkeme heyeti, Abdulhamit Turan ve Burak Yılmaz'ın her ne kadar "Yol kesmek suretiyle birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan cezalandırılmaları talep edilmişse de, üzerlerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.