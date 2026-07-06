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Giriş Tarihi: 6.07.2026 09:20

Maltepe’de 2 motosikletli çarpıştı! Sürücüler yola savruldu: Kaza anı kamerada

Maltepe'de trafikte araçların arasından emniyet şeridine geçen motosiklet ile aynı istikamette ilerleyen motosiklet çarpıştı. Sürücülerin hafif şekilde yaralandığı kaza başka araç kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam
Maltepe’de 2 motosikletli çarpıştı! Sürücüler yola savruldu: Kaza anı kamerada
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Kaza, 2 Temmuz saat 19.00 sıralarında Maltepe D-100 Karayolu Altıntepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun trafikten kurtulmak isteyen motosikletli araçların arasından emniyet şeridine geçti.

ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE İKİ SÜRÜCÜ YOLA SAVRULDU

Motosikletli bu sırada emniyet şeridinde ilerleyen başka motosikletli ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki sürücü de yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Yaralanan motosiklet sürücülerine ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı aynı istikamette seyir halinde olan bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Maltepe'de iki motosiklet çarpıştı! Kaza anı kamerada

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MALTEPE

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Maltepe’de 2 motosikletli çarpıştı! Sürücüler yola savruldu: Kaza anı kamerada
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