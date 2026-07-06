Maltepe’de 2 motosikletli çarpıştı! Sürücüler yola savruldu: Kaza anı kamerada

ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE İKİ SÜRÜCÜ YOLA SAVRULDU

Motosikletli bu sırada emniyet şeridinde ilerleyen başka motosikletli ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki sürücü de yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.