Maltepe’de akran zorbalığı kamerada: El öptürmeye çalıştılar darp ettiler! ’Ben senin karınım’ dedirtip...

Giriş Tarihi: 3.02.2026 09:31 Son Güncelleme: 3.02.2026 10:10

Maltepe'de 17 yaşındaki çocuk darbedilerek akran zorbalığına uğradı. Çevredekilerin kayıt altına aldığı görüntülerde 18 yaşından küçük çocukların zorla el öptürmeye çalıştıkları, darp ettikleri anlar tepki çekti. Olaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

Esenkent Mahallesi'nde 17 yaşındaki E.G'nin bir grup tarafından darbedilip tehdit edilerek akran zorbalığına uğradığına ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşılması üzerine büyük tepki çekti. Görüntülerde E.G.'nin 6 kişi tarafından sıkıştırıldığı ve 'ben senin karınım' gibi söylemlerin zorla söylettirildiği kaydedildi.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri kimliklerini tespit ettiği M.P. (20), B.D. (17), A.T.K. (17), U.E. (16), B.U. (16) ve Y.Y'yi (15) yakaladı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce paylaşılan açıklamada, "01.02.2026 tarihinde Maltepe İlçesi Esenkent Mahallesinde meydana gelen ve bazı sosyal medya platformlarına yansıyan akran zorbalığı olayı ile ilgili; İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce derhal inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemelerde; E.G. (17) isimli mağdur şahsın şüpheli şahıslarca darp ve tehdit edildiği tespit edilmiştir. Devam eden çalışmalarda; olayı gerçekleştirdiği belirlenen M.P. (20) isimli şahıs ve B.D. (17), A.T.K. (17), U.E. (16), B.U. (16), Y.Y. (15) isimli yaşı küçük şahıslar yakalanmıştır. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadeleri kullanıldı.

