Maltepe’de akran zorbalığı kamerada: El öptürmeye çalıştılar darp ettiler! ’Ben senin karınım’ dedirtip...

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce paylaşılan açıklamada, "01.02.2026 tarihinde Maltepe İlçesi Esenkent Mahallesinde meydana gelen ve bazı sosyal medya platformlarına yansıyan akran zorbalığı olayı ile ilgili; İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce derhal inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemelerde; E.G. (17) isimli mağdur şahsın şüpheli şahıslarca darp ve tehdit edildiği tespit edilmiştir. Devam eden çalışmalarda; olayı gerçekleştirdiği belirlenen M.P. (20) isimli şahıs ve B.D. (17), A.T.K. (17), U.E. (16), B.U. (16), Y.Y. (15) isimli yaşı küçük şahıslar yakalanmıştır. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadeleri kullanıldı.