Maltepe’de denize giren 18 yaşındaki Harun boğularak hayatını kaybetti

Olay, Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında Maltepe Küçükyalı Sahili'nde meydana geldi. Çorlu'dan İstanbul'daki arkadaşlarının yanına gelen 18 yaşındaki Harun Baran, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra Baran'ın gözden kaybolduğunu farkeden arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, denizden çıkardıkları genci ambulansla hastaneye kaldırdı.

YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakımda tedavi altına genç, Salı günü öğle saatlerinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan gencin cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı. Baran, memleketi Van'da toprağa verilecek.

'BOĞULDUĞU YER ÇOK DERİN'

Gencin akrabası Muhammed Kamer, şu ifadeleri kullandı: "Sahilde gezerken yüzme bildiğini, denize atlayacağını söylemiş. Ama orada pek denize girilmiyormuş. Atlamış ve boğulmuş. Boğulduğu yer çok derin. İnsanlar giriyor ama açılamıyor. Yavaşça taşların yanında yüzmüş. Direkt atlayınca artık geri dönüş olmamış. Orada hemen müdahale edecek birileri varmış ama kimse cesaret edememiş. 2-3 motorcu arkadaş yardım etmiş. 5 dakika içinde de çıkarmışlar. Doktorlar kalp masajı yapmışlar. Hastaneye götürdüler, geri dönemedi."