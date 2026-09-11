Haberler Yaşam Haberleri Maltepe’de ev sahibi ile eşini öldürmüştü! Cani kiracı Mehmet Taşkaya tutuklandı
Giriş Tarihi: 11.09.2026 21:41 Son Güncelleme: 11.09.2026 21:50

Maltepe’de ev sahibi ile eşini öldürmüştü! Cani kiracı Mehmet Taşkaya tutuklandı

İstanbul Maltepe'de kiracı Mehmet Taşkaya, 20 yıldır dairelerinde oturduğu Osman Akyol ve eşi Nursen Akyol çiftine kurşun yağdırdı. Akyol çifti olay yerinde hayatını kaybederken avukat Emir Ali Spor yaralandı. Adliyeye sevk edilen 63 yaşındaki cani kiracı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce "adam öldürme" suçundan tutuklandı.

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Leyla Yıldız Leyla Yıldız
Maltepe’de ev sahibi ile eşini öldürmüştü! Cani kiracı Mehmet Taşkaya tutuklandı
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İstanbul Maltepe'de ev sahibi ile kiracı arasında perşembe günü kavga çıktı. Ev sahiplerinin Almanya'da yaşadıkları, bina ile 20 yıldır Mehmet Taşkaya'nın ilgilendiği öğrenildi. Kiracı ile ev sahibi arasındaki anlaşmazlık sebebiyle çıkan tartışmada Taşkaya (63) açtığı ateşte ev sahibi Osman Akyol (61) ve eşi Nursen Akyol (61) yaşamını yitirdi, bir avukat ağır yaralandı. Saldırgan özel harekat polisleri tarafından yakalandı. Taşkaya'nın binaya 500 bin dolar masraf yaptığı tartışmanın da bunun üzerine çıktığı öğrenildi. Öte yandan saldırganın "hakaret, tehdit ve konut dokunulmazlığı" suçlarından sabıkası olduğu tespit edildi. Olay sonra gözaltına alınan saldırgan kiracı emniyete götürüldü.

EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI: TABANCA, TÜFEK, KILIÇ, KAMA BIÇAĞI...

Polis ekipleri tarafından şüpheli Mehmet Taşkaya'nin evinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda evde, 2 ruhsatsız tabanca, 1 havalı tüfek, 1 havalı tabanca, 331 adet fişek, 10 tabanca gaz tüpü, 1 kılıç, 2 kama bıçağı, 1 kelepçe, 4 biber gazı, 1 olay yeri inceleme şeridi ve 10 kutu fişek saçması ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Mehmet Taşkaya adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce saldırgan kiracı tutuklandı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#MALTEPE #MEHMET #ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ #ALMANYA

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Maltepe’de ev sahibi ile eşini öldürmüştü! Cani kiracı Mehmet Taşkaya tutuklandı
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