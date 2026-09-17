Maltepe’de feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 2’si ağır 11 yaralı

2'Sİ AĞIR 11 YARALI

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın ardından olay yerine gelen ve otomobillerde sıkışanları çıkarmaya çalışırken kırılan camlar nedeniyle yaralanan 2 kazazede yakını da hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan bulvar, otomobillerin kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör