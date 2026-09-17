Haberler Yaşam Haberleri Maltepe'de feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 2'si ağır 11 yaralı
Giriş Tarihi: 17.09.2026 09:10

Maltepe'de feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 2'si ağır 11 yaralı

Maltepe'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2’si ağır 9 kişi yaralandı. Otomobillerde sıkışanları çıkarmaya çalışırken yaralanan 2 kazazede yakını ile birlikte 11 kişi hastaneye kaldırıldı. Feci kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA Yaşam
Maltepe’de feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 2’si ağır 11 yaralı
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Maltepe'de feci kaza saat 02.30 sıralarında Yalı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi ile Turgut Özal Bulvarı kesişiminde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 DYD 055 plakalı otomobil, 34 GB 5290 plakalı otomobil ile çarpıştıktan sonra refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

OTOMOBİLDE SIKIŞAN YARALILARI İTFAİYE KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri sevk edildi. İki otomobilde sıkışan 9 kişi, itfaiye ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

2'Sİ AĞIR 11 YARALI

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın ardından olay yerine gelen ve otomobillerde sıkışanları çıkarmaya çalışırken kırılan camlar nedeniyle yaralanan 2 kazazede yakını da hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan bulvar, otomobillerin kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MALTEPE

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Maltepe'de feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 2'si ağır 11 yaralı
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