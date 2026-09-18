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Giriş Tarihi: 18.09.2026 17:45

Maltepe'de kesilen ağaç 2 otomobilin üzerine devrildi

Maltepe'de bir inşaat alanında kesilen ağaç, sokakta park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine devrildi. Araçlarda hasar meydana gelirken, ağacın devrilme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Maltepe’de kesilen ağaç 2 otomobilin üzerine devrildi
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Olay, sabah saatlerinde İdealtepe Mahallesi Küçük Tur Yolu Sokak'ta bulunan inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre, inşaat alanında gerekli önlemler alınmadan kesilen ağaç, sokakta park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine devrildi.

AĞACIN DEVRİLME ANI KAMERADA

Olayda otomobillerde hasar meydana gelirken, ağacın araçların üzerine devrilme anı çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kesim sırasında ağacın bir anda devrilerek park halindeki otomobillerin üzerine düştüğü anlar yer aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#MALTEPE

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Maltepe'de kesilen ağaç 2 otomobilin üzerine devrildi
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