Maltepe’de servis minibüsü devrildi! Yaralılar var

5 KİŞİ YARALANDI

Minibüsün yan yattığı kazada 5 kişi yaralanırken, çevredeki sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın yaşandığı noktada güvenlik önlemi alırken, trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.