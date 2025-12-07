Haberler Yaşam Haberleri Maltepe'de servis minibüsü devrildi! Yaralılar var
Giriş Tarihi: 7.12.2025 10:12

İstanbul Maltepe'de, şiddetli yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda havalimanı personelini taşıyan servis minibüsü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Sabah saatlerinde D-100 karayolu Maltepe mevkisinde havalimanı personelini taşıyan 34 LAV 592 plakalı Otokar marka servis minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Minibüsün yan yattığı kazada 5 kişi yaralanırken, çevredeki sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın yaşandığı noktada güvenlik önlemi alırken, trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza yapan minibüsün kaldırılması için itfaiye ve yol bakım ekipleri çalışma başlatırken, yolda kısa süreli yoğunluk oluştu. Ekiplerin çalışmasının ardından araç çekiciyle yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

