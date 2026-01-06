Maltepe’de silah operasyonu: Kalaşnikof ve mermilerle yakaladılar

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği polisleri; Maltepe İlçesi Zümrütevler Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi. Ö.G. (35) isimli bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda bir AK-47 uzun namlulu otomatik silah, dört AK-47 şarjörü, farklı ebatlarda 208 mermi, bir ruhsatsız tabanca ve bir uzatılmış şarjör ele geçirildi. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.G. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.