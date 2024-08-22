Maltepe’de silahlı saldırıda öldürülmüştü, kim olduğu ortaya çıktı

İstanbul Maltepe'de Gülensu Mahallesi, Telsizler Caddesinde olay meydana geldi. İddialara göre, 5 yaşındaki oğlu Ö.M.A. ile birlikte motosikletle cadde üzerinde seyir halinde olan Murat Demirhan adlı kişi silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırıda Murat Demirhan ile 5 yaşındaki oğlu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Demirhan ve çocuğu Ö.M.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Murat Demirhan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken Ö.M.A.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YABANCI UYRUKLU DENİLMİŞTİ

Saldırı sonrası hayatını kaybeden Murat Demirhan için yabancı uyruklu haberleri geçilmişti. Yabancı uyruklu olmadığı ortaya çıkan Murat Demirhan'ın cinayeti sonrası polis ekipleri çok yönlü çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalarda, saldırganların olayı motosikletle gerçekleştirdikleri belirlendi. Olayın gerçekleştiği ve saldırganların kaçtığı yöne doğru tüm güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.