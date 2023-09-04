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Giriş Tarihi: 4.9.2023 17:05 Son Güncelleme: 4.9.2023 17:44

Maltepe’deki çatışma görüntüsü tiktok videosu çıktı! Beğeni için efekt eklemişler

İstanbul Maltepe'de yaşandığı öne sürülen ve bir aracın başka bir aracın önünü kesip ateş ettiği anlar iki arkadaşın sosyal medyada beğeni almak için kurgulayıp çektiği tiktok videosu olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ş.B. ve S.U.’yu gözaltına aldı. Kulanılan silahın kurusıkı silah olduğu öğrenildi. Şahıslar-Sosyal Medya Yoluyla Toplumda İnfial Yaratmak- Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması suçundan mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecek.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Maltepe’deki çatışma görüntüsü tiktok videosu çıktı! Beğeni için efekt eklemişler

Olay, Maltepe Tugay Yolu'nda önceki gün akşam saatlerinde meydana gelmişti. Sosyal medyada gündeme gelen görüntülerde Seyir halindeki aracın önüne otomobilini sürerek durmasını sağlayan şahıs aracından inerek otomobile ateş etmeye başlıyor. Yolunu kestiği araca ateş eden şahıs daha sonra aracına binerek kaçıyor. Sıkıştırılan aracın sürücüsü ise o sırada kaçan otomobilin arkasından ateş etmeye başladı. İki sürücünün silahlı çatışması güvenlik kamerasına yansıdı. Bu görüntüler üzerine İstanbul polisi çalışma başlattı.

EFEKT EKLEYİP KURGU YAPMIŞLAR

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Güvenlik Büro Amirliği görevlileri olarak yapılan araştırmalarda olay yerinin Cevizli mahallesi Tugay yolu caddesi Maltepe Park Avm yanı olduğu videoda bulunan şahısların S.U. ve Ş.B. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslarla yapılan görüşmede ve şahıslarda bulunan videoların orijinallerinde videonun sahte olduğu, efekt programı üzerinden süslendiği tespit edildi. Videoda görülen araçlarda yapılan kontrollerde de herhangi bir fişek izine rastlanmadı.

Maltepe'deki çatışma görüntüsü tiktok videosu çıktı! Beğeni için efekt eklemişler

SİLAH KURUSIKI ÇIKTI

Ayrıca videoda Ş.B. isimli şahsın elinde bulunan tabancanın kurusıkı tabanca olduğu ve ilçe yunus ekiplerince olayın olduğu gün uygulama noktasında yakalandığı, gerekli idari işlemlerin Cumhuriyet PMA tarafından yürütüldüğü teyit edildi. Şahıslar Sosyal Medya Yoluyla Toplumda İnfial Yaratmak- Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması suçundan tahkikat yapıldıktan sonra adliyeye sevk edilecek.

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Maltepe’deki çatışma görüntüsü tiktok videosu çıktı! Beğeni için efekt eklemişler
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